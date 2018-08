Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost rapita de pe strada de mai multe persoane care au bagat o intr o autoutilitara care a demarat in tromba. Potrivit aradon.ro, trecatorii care au asistat la intreaga scena au sunat la 112 si au reclamat cele intamplate, oferind detalii. Politia a instituit filtre la intrarea si la iesirea…

- Polițiștii aradeni au depistat si identificat un tanar care a talharit o femeie in plina strada. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore urmand a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva. Seara trecuta, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 despre comiterea unei talharii pe raza municipiului…

- Doi barbati care ar fi intrat mascati in casa unei femei din Arad, ar fi legat-o dupa care ar fi furat aproximativ 10.000 de lei, sunt cautati de politistii din Arad, care au instituit filtre in judet. Incidentul a avut loc vineri dimineata, in jurul orei 04,00, iar anchetatorii au un cerc de suspecti.…

- Incident grav noaptea trecuta in județul Argeș. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost impușcata de polițiști. Oamenii legii au tras in mașina condusa de concubinul acesteia, care a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor.