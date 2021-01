Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu reia un articol publicat de Tudor Arghezi acum mai bine de un secol in care poetul face un portret al procurorului de atunci in contextul in care Facla, revista la care era colaborator, fusese anchetata si trimisa in judecata pentru atentat la bunele moravuri. Redam…

- Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea proveni de la cutia neagra a avionului care s-a prabușit in mare la scurt timp dupa ce a decolat din capitala Jakarta. Parți de corp uman și piesele care ar fi de la avionul prabușit au fost recuperate. Semnalele care ar putea proveni de…

- Zeci de persoane care participau la o petrecere privata intr-un local din orasul Voluntari au fost amendate de politisti pentru incalcarea regulilor privind combaterea pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, politistii orasului Voluntari au fost sesizati, in noaptea…

- ARAD. In perioada 11-12 decembrie, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri…

- O petrecere privata organizata in curtea unui localnic din orașul Copșa Mica, județul Sibiu, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi participanților. Polițiștii au amendat șase persoane care participau, vineri, la o petrecere in curtea unui localnic din orașul Copșa Mica, potrivit mediafax.ro.…

- Polițiștii din Alba au amendat, in ultimele 24 de ore, 177 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala sau nu au respectat interdicțiile privind deplasarea. Valoarea totala a amenzilor a fost de peste 4.500 lei. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei percheziții domiciliare desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 13.000 de pachete cu țigari de proveniența Belarus și Duty-Free, in valoare de 152.100 lei. Ieri, 4 noiembrie a.c., incepand cu…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in ultimele 24 de ore, o serie de activitați de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii 55/2020, pe raza intregului județ.Au fost organizate acțiuni punctuale, in cadrul carora au fost verificate circa 100 de societați comerciale sau persoane…