- Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania. Prețul la pompa a crescut de trei ori in ultimele zile.In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile au crescut cu 5 bani pe litru. Motorina standard costa in medie 6 lei și 85 de bani acum, la fel și benzina standard. In unele stații de…

- Solista Sonia Ferrari a fost oprita in trafic de catre politisti, duminica seara, in zona bulevardului Pierre de Coubertin din Capitala in timp ce conducea un autoturism fara permis de conducere.Din primele informatii, in acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri.Potrivit unor surse, solistei…

- Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, un conflict, spun polițiștii. O femeie, cadru medical, martor…

- FOTO| Acțiune Blitz, desfașurata de polițiștii albaiulieni, pentru creșterea siguranței rutiere, cu ocazia Alba Fest FOTO| Acțiune Blitz, desfașurata de polițiștii albaiulieni, pentru creșterea siguranței rutiere, cu ocazia Alba Fest La data de 23 iunie 2023, intre orele 19,00 – 22,00, Serviciul Rutier…

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania. In același timp, prețul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel puțin 10%, in condițiile ieftinirii materiilor prime. Anual, romanii cumpara circa 50.000 de trotinete electrice noi. Creșterea din ultimul…

- Politia Rutiera va face, din aceasta saptamana, controale in trafic la nivel national pentru a combate conducerea pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante psihoactive, informeaza RRA. Astfel de actiuni au loc anual si se desfasoara la nivel european, avand tematici…

- Mama fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost ascuns intr-o canapea, in București, dupa ce a fost ucisa, s-a intors joi seara in Romania, din Spania. La Vama Nadlac a fost așteptata de polițiști, care au adus-o in Capitala. La intrarea in țara a vorbit cu reporterii care o așteptau, relateaza Antena…

- Mai multe evenimente de interes se vor desfașura, in acest weekend, in București. Printre ele se vor numara proiecte deja consacrate ale Primariei Capitalei, cum ar fi „Simfonia Apei” și „Strazi Deschise”, o noua ediție „Femei pe Matasari” și nu numai. Reprezentanții Brigazii Rutiere au anunțat care…