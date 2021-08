Polițiștii din Câmpeni au intervenit la un accident rutier. Un bărbat a fost acroșat de o mașină, pe DN75 La data de 14 august 2021, in jurul orei 22,00, polițiștii din Campeni au intervenit pe raza comunei Vadu Moților unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Un tanar de 20 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, in direcția Albac – Campeni, la km 66 + 500 de metri, a acroșat un barbat de 72 de ani, din Campeni, care se deplasa pe mijlocul parții carosabile. In urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar pietonului i-au fost… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

