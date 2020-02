Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 06.00, polițistii din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza un numar de 14 percheziții, pe raza judetului Brașov, la domiciliile, sediile și punctele de lucru ale unor societați comerciale și persoane fizice, intr-un dosar penal,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt au efectuat joi 28 percheziții, pe raza județului Alba, in alte 15 județe din țara și in municipiului București, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul este evaluat la peste 10…

- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de...

- Un barbat in varsta de 57 de ani din localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce, in calitate de administrator al unei societati comerciale, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2,5 milioane de de lei., potrivit Agerpres.Citește și: Daniel Funeriu, un…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES joi, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul I.P.J Mehedinti fac duminica dimineata 21 de perchezitii in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala. Sunt vizate persoane care ar fi produs un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Polițiștii suceveni au constatat doua infracțiuni, dintre care una de evaziune fiscala și cealalta de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in timpul verificarilor efectuate la doua firme care deruleaza activitați legate de exploatarea, transportul, debitarea si comercializarea materialului lemnos.…