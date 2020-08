POLIŢIŞTII CAUTĂ UN BĂRBAT DAT DISPĂRUT La data de 24 august a.c. o femeie de 63 de ani din municipiul Brila a sesizat dispariia fiului su Musta Adrian în vârst de 41 de ani care în ziua de 18.08.2020 a plecat în mod voluntar de la domiciliu pentru a merge la munc în Germania iar în prezent nu tie unde se afl... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Sursa articol si foto: infoest.ro

Stiri pe aceeasi tema

