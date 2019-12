Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba cauta o minora care a disparut. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In noaptea de 28 – 29 noiembrie 2019, la Poliția Municipiului Alba Iulia s-a prezentat…

- Polițiștii din Olt cauta o fata de 13 ani, din Slatina, care miercuri dimineața a plecat la școala și nu s-a mai intors acasa. Dispariția fetei a fost sesizata de mama acesteia, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați miercuri dupa-amiaza de o femeie de 37 de ani din…

- "Politistii sibieni cauta un minor de 7 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata in aceasta dupa-masa. Cetatenii care pot oferi informatii cu privire la acest minor sunt rugati sa apeleze 112. In aceasta dupa-masa, in jurul orei 18,00, prin SNUAU 112, mama unui minor in varsta de 7…

- UPDATE! Fata a fost gasita de polițiști in municipiul Bacau. “Minora de 14 ani din comuna Buciumi a fost depistata de polițiști, acum cateva minute (n.r. – luni, 30 septembrie, in jurul orei 20.00), pe raza municipiului Bacau. Din primele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea L-AȚI VAZUT? Minor din Alba disparut de acasa, cautat de familie Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliul sau și nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…

- Politistii buzoieni au fost sesizati, vineri seara, de disparitia unei fetite de aproape 9 ani, de la domiciliul sau aflat intr-un sat de munte din comuna Bisoca. Sesizarea s-a facut la 112, in jurul orei 21.00, mai multi politisti si jandarmi fiind trimisi imediat in misiune de cautare si salvare.

- Politistii buzoieni cauta o fetita de 8 ani si 10 luni din satul Recea, comuna buzoiana Bisoca, a plecat vineri dupa-amiaza de la domiciliu catre o locatie situata la aproximativ 500 de metri departare si nu a revenit.Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, fetita ar fi plecat in jurul orei…

- Durere mare intr-o familie din Vatra Dornei. Denisa Adriana Csany-Ilosvai, o adolescenta in varsta de doar 17 ani, a plecat de acasa de patru zile și de atunci nimeni nu a mai auzit nimic de ea.