Poliţiştii caută o fată de 13 ani care a plecat ieri de acasă din Galați Politistii cauta o fata de 13 ani care a plecat ieri de acasa din Galați Politistii cauta o fata de 13 ani care a plecat ieri de la domiciliul sau din municipiul Galati si nu s-a mai întors. Fata se numeste Stanescu Florentina Mihaela Câmpina, are un 1,60 m înaltime, aproximativ 60 kg, par saten, lung, ochi caprui si fata ovala. La momentul disparitiei era îmbracata cu o fusta lunga alba, cu modele argintii la partea de jos, vesta neagra si bluza rosie. Persoanele ce pot oferi informatii care sa duca la gasirea fetei sunt rugate sa sune la numarul unic… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

