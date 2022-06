Stiri pe aceeasi tema

- Refugiatii de razboi din Ucraina urmeaza sa fie mutati din hotelurile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre in centre de primire inainte de inceputul sezonului estival, potrivit guvernului de la Sofia.„Bulgaria nu isi mai permite sa intretina cetateni ucraineni in hotelurile de pe plaja”, a explicat…

- Peste 80.700 de persoane, dintre care 8.072 de cetateni ucraineni, au intrat ieri in Romania prin punctele de frontiera.Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF), ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.741 de persoane,…

- Bulgaria le recomanda cetațenilor ei sa plece urgent din Republica Moldova, din cauza tensiunilor legate de Transnistria. Recomandarea adresata cetațenilor bulgari a fost transmisa, joi, 28 aprilie 2022, de Ministerul de Externe de la Sofia. Bulgaria este prima țara din Europa care le sugereaza cetațenilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a reiterat, miercuri, ca primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase la jumatatea acestui an, exploatarea urmand a asigura circa un miliard de metri cubi pe an, ceea ce reprezinta 10% din consumul anual inregistrat in Romania. „Primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase de…

- Prim-ministrul Bulgariei l-a sunat pe Iohannis dupa ce un roman ar fi trimis un mesaj de amenințare unui parlamentar bulgar. „Renunța sau probleme vor incepe imediat pentru tine și n-ai nicio idee cat de serioase vor fi” Potrivit presei bulgare , autoritațile de la Sofia au aflat ca mesajul a fost trimis…

- 55 de militari albanezi vor fi trimiși in Bulgaria, a anunțat presedintele Bulgariei, Rumen Radev. Detașamentul albanez va face parte dintr-un batalion multinațional al NATO. „Salut decizia Albaniei de a participa, cu un pluton de militari, la acest grup de lupta multinational”, a declarat președintele…

- 14.495 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in saptamana trecuta, in Romania, potrivit Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Din numarul total de doze administrate, 508 au fost Pfizer Pediatric, pentru copii intre 5 si 11 ani (129 – doza I si 379 – doza…

- Bulgaria și-a publicat lista de adaposturi contra bombardamentelor și de adaposturi antiatomice. Aceasta informație a fost anunțata, joi, 10 martie, de presa de la Sofia. Lista menționata este elaborata de Direcția Generala de Siguranța impotriva Incendiilor și Protecția Populației. Pe lista se afla…