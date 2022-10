Stiri pe aceeasi tema

- MODIFICARE… Deputații au adoptat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, o propunere legislativa care permite Poliției Rutiere ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe trotuare. S-au inregistrat 232 de voturi “pentru”, trei “impotriva” și 29 de abțineri. Propunerea legislativa adoptata…

- COMPETIȚIE… La sfarșitul acestei saptamani, pe 22 și 23 octombrie, Vasluiul va fi gazda primei ediții a turneului internațional de fotbal juvenil “Turneul Tigrilor”, competiție la care vor participa echipe din orașele Vaslui, Barlad, Huși, Chișinau, Iași, Bacau, Tecuci și Galați. Sporting Tigers Vaslui,…

- VERIFICARI… Politistii vasluieni au efectuat, zilele trecute, controale la peste 70 de agenti economici, dintre care zece erau sali de fitness. In urma activitatilor derulate, a fost constatata savarsirea unei infractiuni de inselaciune si au fost aplicate 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- DIVERGENȚA… Intrecerile nocturne cu mașini de pe strazile municipiului Huși au inceput sa devina o problema pentru localnicii care au „norocul” sa locuiasca in proximitatea strazilor asfaltate, din centru și nu numai, pe unde pasionații de motoare iși fac apariția aproape noapte de noapte. Dincolo de…

- Dupa 3 zile de spectacol senzațional, cel mai așteptat și apreciat eveniment de motorsport ia sfarșit. Acum in fața primariei Iași piloții cu cei mai buni timpi sunt premiați. Festivitatea de premiere incepe cu un moment de reculegere pentru Adrian Raspopa, pilotul care a murit anul trecut intr-un accident…

- LA START… Se da startul celei de-a doua ediții a turneului de fotbal pe teren redus “Simon Cup” – Ferești, competiție la care vor participa, pe parcursul a trei zile, peste 200 de sportivi. Competiția va fi structurata pe trei categorii de varsta: Open (10 echipe), Juniori (5 echipe) și Old-Boys (4…

- PREVENTIE… Politistii vasluieni au fost prezenti la Festivalul Open Camp pentru a le explica tinerilor efectele nocive ale consumului de substante psihoactive, precum si necesitatea implicarii in prevenirea situatiilor in care pot deveni victime sau autori ale unor infractiuni. Cei curiosi au avut posibilitatea…

- DUPA GRATII… Cei doi traficanți de droguri de mare risc din Barlad, Ibriș Randu Alexandru și Dranga Ștefan, sunt nevoiți sa se obișnuiasca cu regimul de detenție dupa ce magistrații Tribunalului Vaslui au prelungit masura arestului preventiv cu inca 30 de zile. Cei doi traficanți au cazut in plasa intinsa…