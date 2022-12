Poliţiştii austrieci măsoară până şi şanţurile cauciucurilor de iarnă la maşinile cu numere de România Masinile romanesti ar fi oprite in Austria pentru verificari las sange, verificandu-se starea cauciucurilor si facandu-se teste de noxe care pot dura zeci de minute. Nu se tine cont ca sunt copii in masina sau ca oamenii se grabesc, relateaza dcnews.ro ca urmare a sesizarilor primite la redactie. Se pare ca actiunile austriecilor vin ca urmare a reactiei romanilor dezamagiti de opozitia Austriei in Consiliul JAI cu privire la aderarea Romaniei la Schengen. Toate statele europene au fost de acord sa deschida romanilor portile Spatiului Schengen, ca o recunoastere a pregatirii noastre, dar si a… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

