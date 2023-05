Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Timisoara au oprit azi-noapte pe o strada din oras o masina condusa de un sofer aflat sub influenta substanțelor psihoactive. Putin dupa miezul noptii, in jurul orei 0.30, politistii au oprit pentru control pe strada Ofcea, din Timisoara, un sofer in varsta de 29 de ani. In…

- Un mehedințean din comuna Vanatori a fost reținut și apoi arestat preventiv dupa ce a fost reclamat ca a omorat o pisica. O femeie din aceeași comuna a anunțat luni poliția despre fapta barbatului. La fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor impreuna cu polițiștii Secției…

- La data de 4 aprilie 2023, in jurul orei 03,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat un tanar de 19 ani, din municipiul Aiud, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din Aiud, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie…

- Marți dimineața, 28 martie, polițiștii Postului de Poliție Rona de Sus, aflandu-se in serviciul de patrulare, au observat pe strada Primariei din localitate un autoturism care, la vederea autospecialei a accelerat. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, folosind semnalele acustice și luminoase…

- In data de 19 februarie 2023, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit pentru control un tanar, in varsta de 18 ani, care conducea un autoturism pe str. 13 Decembrie din Municipiul Brașov. In timpul efectuarii controlului, polițiștii au observat in comportamentul conducatorului auto ca…

- Mai mulți tineri au fost implicați, duminica, 19 februarie, intr-o bataie in centrul orasului bacauan Roman. Potrivit imaginilor difuzate de Roman TV, preluate de agenția News.ro , un tanar este tarat din scaunul cu rotile si lovit cu pumnii si cu picioarele. Postul local informeaza ca exista și o victima…

- Astazi, 12 februarie 2023, in jurul orei 00.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus, pe raza municipiului, de un tanar de 22 de ani, din Teiuș. In urma testarii…