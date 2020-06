Oamenii s-au dovedit a fi capabili să simtă mirosuri ”în stereo”

Simțul nostru al mirosului funcționează "în regim stereo", folosind două nări la fel cum văzul și auzul folosesc perechi de ochi și urechi. Studiul este publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, iar pe scurt despre el scrie Daily Mail. Pentru… [citeste mai departe]