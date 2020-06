Poliţiştii au ieşit la terase: Chelner amendat pentru că nu purta mască "Un barbat de 31 de ani a fost sanctionat contraventional deoarece nu a respectat masurile individuale de protectie pentru limitarea efectelor raspandirii pandemiei Covid 19, lipsindu-i masca de protectie in incinta unei societati comerciale din municipiul Iasi. De asemenea, un barbat de 50 de ani, ospatar la o terasa din municipiul IasI, a fost sanctionat contraventional deoarece a servit clientii fara a respecta masurile individuale de protectie pentru limitarea efectelor ras (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

