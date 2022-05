In data de 4 mai, in intervalul orar 16:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, Serviciului Rutier Timiș, ai Sectilor 2, 3, 4 și 5 Urbane Timișoara, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman și lucratori din cadrul Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune pe principalele artere din municipiu, care a avut ca scop verificarea […] The post Polițiștii au ieșit in strada pentru a amenda pe cei ce nu respecta legea appeared first on Gazeta din Vest .