Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani din Timișoara a murit pe o strada din oraș, dupa ce trei persoane necunoscute i-au furat telefonul și portofelul și a lovit-o. Aceasta a fost gasita de niște trecatori cazuta in mijlocul drumului. Joi, dupa ora 20:00, un apel la 112 a anunțat autoritațile ca o femeie era cazuta…

- O femeie in varsta de 38 de ani a murit pe o strada din Timisoara, dupa ce persoane necunoscute i-au furat telefonul si portofelul si au lovit-o. Femeia a fost gasita de niste trecatori, cazuta in mijlocul drumului. Joi seara, dupa ora 22.00, niste trecatori au sunat la numarul de urgente 112,…

- Cu un avans de 3.000 de voturi dupa numararea a 83% din secții, Allen Coliban (USR) a punctat ca victoria sa la Primaria Brașov e sigura și a sarbatorit in aceasta noapte cu echipa sa desfacand o șampanie.Allen, botezat, conform Decat o Revista, dupa Van Allen, o centura de radiații din jurul Pamantului,…

- Oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare in cazul prinderii unuia dintre faptasi. In cazul celui de-al treilea insa, pentru ca polițiștii nu l-au gasit cand au descins acasa la acesta, parinții s-au angajat ca il vor aduce la secție pana la ora 10. Citeste si: Consul…

- IPJ Cluj anunța ca barbatul banuit ca a vandalizat in noaptea de sambata spre duminica 11 mașini parcate pe doua strazi din Cluj-Napoca a fost identificat, potrivit Mediafax.Conform polițiștilor, este vorba de un barbat de 34 de ani din Cluj-Napoca. Oamenii legii continua cercetarile in acest…

- O femeie de 65 de ani a murit, miercuri, spulberata de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni din Craiova. Polițiștii fac cercetari la fața locului.Potrivit polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Craiova, accidentul s-a produs pe strada Riului, din oraș. Citește…

- Muhamed Iman Mustafa, in varsta de 28 de ani, suspectul principal in cazul crimei din Gheorgheni, a fost capturat de polițiști in județul Suceava. Acesta urmeaza sa fie adus la Cluj-Napoca pentru audieri. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS! Polițiștii clujeni l-au identificat pe principalul suspect in cazul crimei…

- Polițiștii clujeni l-au identificat pe principalul suspect in cazul crimei din cartierul clujean Gheorgheni. Acesta se numește Muhamed Iman Mustafa, un tanar cu mama suceveanca și tata arab. Oamenii legii au instituit filtre atat la Cluj, cat și in județul Suceava. Victima este o tanara tot din județul…