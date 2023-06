Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Percheziții la samsarii de mașini din mai multe județe. 18 autoturisme de lux, posibil furate, indisponibilizate de Poliție Mai multe percheziții au avut loc marți dimineața in județele Hunedoara, Bihor, Caraș Severin și Gorj la samsari de mașini, care le-ar fi inchiriat din țari europene și…

- Politistii din Ilfov l-au retinut, sambata, pentru 24 de ore pe barbatul care si-a sechestrat, timp de peste 24 de ore, fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor. El este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate, amenintare…