Politistii de investigare a criminalitatii economice verifica modul in care sunt eliberate fisele medicale pentru obtinerea/preschimbarea permisului auto, a permisului de port-arma, atestatelor profesionale, obtinerea ajutorului social, realizarea dosarelor de pensionare pe caz de boala.

Astfel, politistii au efectuat investigatii in cadrul a 55 de dosare penale, in care sunt vizate infractiunile de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si constituirea…