- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, sapte perchezitii domiciliare intr-un dosar privind fraude cu asigurari, 21 de persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), descinderile au loc sub supravegherea…

- In cursul zilei de miercuri, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar privind savarsirea unei infractiuni…

- La data de 01.03.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului…

- Politistii bucureșteni au recuperat de la o societate comerciala impotriva careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat plangere pentru evaziune fiscala un prejudiciu de 94 de milioane de lei. Reprezentantii firmei ce are ca obiect de activitate comertul de produse alcoolice supuse regimului…

- Duminica, 18 februarie a.c., peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele FCSB si…

- Astfel, in perioada 9 - 15 februarie, politistii din intreaga tara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, au depistat 134 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 80 de minori. De asemenea, au fost depistate 61 de persoane urmarite in temeiul legii.…

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…