Polițiștii au decriptat codul de comunicare: Rețea de trafic de cocaină, destructurată O retea de trafic de cocaina condusa de mafia calabreza ‘Ndrangheta a fost destructurata dupa ce polițiștii italieni au reușit sa decripteze modul in care membrii acesteia comunicau intre ei. Polițiștii anchetau activitatea gruparii de mai bine de patru ani. Au descoperit ca traficanții comunicau prin intermediul unui cod ce asocia numere și litere ale alfabetului, fara spații sau semne de punctuație. Clanurile aveau furnizori din America de Sud Traficanții utilizau cartele SIM germane și comunicau exclusiv prin sms pentru ca vocile sa nu poata fi identificate. Potrivit anchetatorilor traficanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

