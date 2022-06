Sase politisti au fost ucisi, iar alți patru au fost raniți duminica in nordul Mexicului, dupa ce au fost atacati de barbati inarmati aflati in vehicule blindate. Atacul a avut loc la miezul noptii, cand agenti ai Fortei civile au fost vizati de barbati neidentificati, puternic inarmati la bordul unor vehicule blindate” si care erau […] The post Politisti prinsi in ambuscada. Sase ofiteri, uciși cu sange rece din blindate - VIDEO first appeared on Ziarul National .