Polițiști cărășeni au fost Moș Crăciun pentru copiii din Anina ANINA – Colinde de Craciun, bucurie și zambete de copii au fost daruite polițiștilor in luna cadourilor! Astfel, polițiștii de la Serviciul Criminalistic și Poliția Anina au fost intampinați luni, in acest decor frumos, de catre 70 de copii din oraș, care fac parte din programul after-school organizat de Asociația Il Giocattolo. „Un spectacol deosebit, cu colinde in romana, germana și italiana, realizat cu suflet și din suflet de catre acești copii minunați, ne-a fost oferit cu bucurie și incantare, impresionandu-ne pana la lacrimi”, evidențiaza Inspectoratul de Poliție Județean. La final, colindatorii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

