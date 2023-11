Polițist, omorât cu un pumn! Zeci de polițiști locali din intreaga țara au fost prezenți la inmormantarea colegului lor din Pitești, Condoruș Savaste, care a murit dupa ce a fost lovit de un tanar. Familia victimei cere inasprirea legislației. Pe 4 noiembrie 2023, Condoruș Savaste a fost atacat cu agresivitate, in timpul serviciului, cu 15 minute inainte de a ieși din tura, de catre un tanar, de 20 de ani, care deranja ordinea publica. A fost lovit in zona feței de acesta, prin surprindere, iar in urma loviturii a cazut și s-a izbit cu capul de asfalt, ramanand inconștient. Polițistul local a ajuns in stare grava la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de polițiști locali din intreaga țara au fost prezenți la inmormantarea colegului lor din Pitești, Condoruș Savaste, care a murit dupa ce a fost lovit de un tanar. Familia victimei cere inasprirea legislației.

- Seful Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale sa se deplaseze la Sibiu, pentru a ajuta in cazul barbatului talharit in propria casa de trei barbati cu cagule. Cei doi ofiteri de la Bucuresti lcureaza impreuna cu echipele de la Sibiu pentru identificarea…

- Un milionar din Sibiu, in varsta de 50 ani, se afla in stare critica la spital, dupa ce a fost batut de hoții care venisera la furat in locuința lui. In prezent, omul de afaceri care a suferit un infarct, este intubat și ventilat mecanic in secția ATI de la Spitalul Județean din Sibiu. Incidentul a…

- Un politist local din Pitesti este in coma dupa ce a fost lovit de un tanar in noaptea de sambata spre duminica, agresorul fiind ulterior retinut pentru ultraj, informeaza Agerpres.Aresiunea a avut loc in zona centrala a municipiului, unde agentul se afla in patrulare, anunta primaria Pitesti intr-un…

- Un politist local din Pitesti este in coma dupa ce a fost lovit de un tanar in noaptea de sambata spre duminica, agresorul fiind ulterior retinut pentru ultraj. Primaria Pitesti anunta intr-un comunicat ca agresiunea a avut loc in zona centrala a municipiului, unde agentul se afla in patrulare. „C.S.…

- Un tanar de 21 de ani și-a omorat tatal in bataie cu un levier metalic. Barbatul a fost gasit inconștient in curtea casei sale, de catre soția sa. Tanarul a fost reținut deja pentru 24 de ore. Aseara, o femeie a sesizat faptul ca soțul sau, un barbat de 49 de ani din Monor, este inconștient in curtea…

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Viata unui femei de 77 de ani a fost salvata la Spitalul Județean de Urgența Pitești (SJUP) de catre neurochirurgul Alexandru Goleșteanu. Din echipa care a intervenit au facut parte și colegi din Secția de Neurochirurgie, din Blocul Operator, dar și ATI. Pacienta in varsta de 77 de ani, cu accident…