Polițist local din Piatra Neamț infectat cu Covid, DSP a identificat deja 40 de contacți Un polițist local din Piatra-Neamț este infectat cu Covid și internat, de doua zile, in secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența. Barbatului i s-a facut rau de saptamana trecuta, in noaptea de joi spare vineri, cand a facut febra mare și s-a prezentat la UPU. I s-au recoltat probe, primul test a ieșit negativ, iar al doilea, al carui rezultat l-a primit ieri, 20 iulie, a fost pozitiv. Tot ieri, Direcția de Sanatate Publica Neamț a inceput ancheta epidemiologica și a identificat deja 40 de contacți direcți. „Este vorba despre colegi de-ai domnului polițist local, dar și despre… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

