Poliţist judecat pentru trafic de cocaină Judecatorii de la Tribunalul Dolj au inceput judecarea a doi inculpati deferiti justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatii au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau sapte doze de cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera, care era in concediu la data faptei. Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpati au fost prinsi in flagrant pe 21 iunie, in timp ce vindeau cocaina cu suma de 3.500 de lei. „La data de 21 iunie 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean italian acuzat ca a vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal cu 100 de euro gramul. In acelasi dosar a fost deferita justitiei si o tanara din Caracal, Olt. La inceputul lunii septembrie, cetateanul italian a fost prins…

- Curtea de Apel Craiova a respins, luni, contestatiile formulate de sase craioveni arestati preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au precizat ca inculpatii au vandut droguri la diverse festivaluri de muzica. In urma perchezitiilor facute la domiciliile suspectilor, oamenii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, vineri, arestarea preventiva a doi barbati de 30 si 37 de ani, primul din Bailesti si al doilea din comuna Afumati, acuzati de trafic de droguri de mare risc. In urma perchezitiilor, oamenii legii au descoperit 250 grame de cocaina. Oamenii legii au explicat…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, arestarea preventiva a sase craioveni cercetati intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri la diverse festivaluri de muzica. In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit 750 grame…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera, care…

- La data de 13.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați, cercetati sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.…

- Culturi de canabis si circa un kg de droguri au fost descoperite de politistii si procurorii de criminalitate organizata in judetul Dolj si judetul Caras Severin, in urma unor perchezitii domiciliare. Oficial de la DIICOT La data de 22.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de…