Poliţist îmbrăcat în uniformă, prins la furat într-un magazin din Cluj Un politist din Cluj a fost prins in timp ce sustragea produse dintr-un magazin, chiar in timp ce purta uniforma de serviciu. El a fost retinut pentru 24 de ore. "La data de 5 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin intermediul reprezentantului legal al unei societati comerciale din municipiul Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca un barbat care purta uniforma de politie, ar fi sustras doua produse din interiorul magazinului. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, prejudiciul inregistrat fiind recuperat",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

