- Un agent al poliției de frontiera a scapat printre degete un barbat pe care incerca sa-l rețina. Totul s-a petrecut in satul timișean Comloșu Mic, aproape de granița cu Serbia, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In clip se vede cum polițistul de frontiera incearca sa-l imobilizeze pe tanar,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca, in urma Brexitului, PNL si-a sporit influenta in Parlamentul European, obtinand locuri suplimentare in comisiile si delegatiile PE. Siegfried Muresan anunta, pe Facebook, ca, in urma Brexitului, Partidul National Liberal si-a sporit influenta in…

- Silviu Rosu, un tanar nevazator, sustine ca nu a fost lasat de un controlor CFR sa-si ocupe locul la cuseta pentru ca era insotit de cainele sau ghid. Situatia a fost rezolvata abia dupa interventia politiei. "De cand il am pe Basil care ma ajuta atat de mult, cu multe replici si jigniri m-am confruntat,…

- Politistii din cadrul Postului Afumați au fost sesizați, ieri, de un barbat din localitate, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 10 ianuarie, persoane necunoscute au patruns in domiciliu, pe ușa de acces lasata neasigurata, de unde au sustras un telefon mobil, in valoare de 2.000 de lei. In urma…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Jimbolia au descoperit sase cetațeni din India si Bangladesh, solicitanti de azil in tara noastra, care intentionau sa ajunga ilegal in Italia. The post Sase cetateni din India si Bangladesh, opriti la frontiera cu Serbia appeared first on Renasterea banateana…

- Potrivit primarului de la Moldova Noua, Adrian Torma, marți, a fost inaugurat, printr-o cursa de proba, traseul BAC-ului Bazias 4, care va face legatura intre orașul Moldova Noua din Romania si orașul Golubac din Serbia, peste Dunare. „Un pas mic pentru Moldova Noua, dar un pas mare pentru dezvoltarea…

- Fostul senator ALDE Daniel Zamfir a scris sambata pe Facebook ca ceea ce se intampla acum in turul al doilea al alegerilor prezidentiale in contextul prezentei masive a diasporei la vot (pana la ora 23 votasera peste 360.000 de romani) nu este nimic nou fata de acum 10 ani, cand Traian Basescu castiga…

- Oamenii legii au descoperit ascunsa intr-o masina o mare cantitate de alcool de contrabanda. Luat la intrebari, soferul masinii - un basarabean de 20 de ani - a declarat politistilor de frontiera de la Galati ca toata bautura era destinata petrecerii de nunta a surorii sale, in Bulgaria.