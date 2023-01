Un polițist din Gugești, Vrancea, care se afla in timpul liber a incercat sa salveze o tanara, care era agresata de trei barbați. Polițistul, care era impreuna cu copilul sau, a intervenit, dar tinerii nu doar ca nu s-au oprit și au inceput sa-l loveasca cu bestialitate. Acum, cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 23 de ani au fost reținuți de catre polițiști. ”La data de 30 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Gugești au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 23 de ani, care, in cursul serii de 29.01.2023, in jurul orei…