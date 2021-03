Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au demarat verificari in cazul unui politist din comuna Zorleni, acuzat ca ar fi pus doi minori sa care un cadavru cu o patura. Acest lucru incident s-ar fi petrecut in luna mai a anului trecut, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost sanctionat si lasat fara permis de conducere pentru 30 de zile, dupa ce ar fi efectuat o depasire neregulamentara. Polițistul transporta cu o autospeciala o persoana retinuta ce urma a fi prezentata in fata instantei in municipiul…

- Un copil de 8 ani a murit, iar altul de 11 ani a fost ranit, duminica, la Costinesti, dupa ce, in timp ce se jucau, mai multe tevi metalice depozitate pe un camp au cazut peste ei, in apropierea locuintelor acestora, anunta IPJ Constanta. "In jurul orei 17,20, politistii din cadrul Politiei…

- Polițistul care a condus autospeciala Poliției pe contrasens pe o șosea din județul Galați a fost identificat. El a fost sancționat cu avertisment și a ramas fara permisul de conducere timp de 60 de zile, informeaza Mediafax. Polițiștii galațeni au reușit sa-l identifice pe colegul lor care,…

- Politistii de frontiera din judetul Mehedinti au prins 18 cetateni din Siria, Afganistan, Irak si Somalia care au traversat Dunarea, cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului pentru verificari, unde li s-a facut…

- Politistii vasluieni au dat in ultimele 24 de ore amenzi in valoare de peste 10.000 de lei unor persoane care nu purtau masca de protectie, conform prevederilor legale. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, au fost derulate 11 misiuni specifice…

- Reprezentantii unei sali de sport din Timisoara au fost amendati a zecea oara in urma controalelor efectuate de catre polițiștii locali. Sala de sport a funcționat in continuare in timpul pandemiei, cu toate ca nu exista un acord din partea autoritaților in acest sens. Politistii locali din cadrul Serviciului…

- Politistii si jandarmii intrerupt, in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere de botez care avea loc intr-un local din comuna vasluiana Muntenii de Jos. Poliția a aplicat amenzi totale de 28.000 de lei.„Politistii si jandarmii au sistat derularea unui eveniment privat, organizat in interiorul…