Stiri pe aceeasi tema

- Companiile chineze au trimis in Rusia 1.000 de pusti de asalt si alte echipamente care ar putea fi folosite in scopuri militare, inclusiv piese de drone si veste antiglont, a relatat publicatia americana Politico.

- Craig Hamilton-Parker susține ca o conflagrație ar putea incepe de la o "COLIZIUNE", fie intre doua submarine, fie intre doua avioane, care se vor prabuși. Incidentul va declanșa un conflict mult mai mare care implica China și Rusia și va deveni „cel mai grav lucru in urmatorii doi ani”, a declarat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea…

- Președintele rus Vladimir Putin a trimis miercuri spre oceanele Atlantic și Indian o nava de razboi inarmata cu noile rachete de croaziera hipersonice Zircon, despre care a spus ca sunt unice in lume, informeaza Reuters . Intr-o videoconferința cu ministrul apararii, Serghei Șoigu, și Igor Krokhmal,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Invazia trupelor lui Vladimir Putin in Ucraina a pus capat reconcilierii de dupa razboiul rece dintre Rusia și Occident. Rivalitațile dintre SUA și China s-au intensificat, pe masura ce Beijingul și-a sporit presiunea militara asupra Taiwanului, iar Washingtonul a inasprit controalele asupra exporturilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 300. Antonio Guterres, secretarul general al ONU a declarat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și ca nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul imediat.

- Moscova si Beijingul isi intaresc legaturile in plin conflict in Ucraina și participa impreuna la exerciții militare. Rusia a anuntat luni ca mai multe nave ale sale de razboi vor participa din aceasta saptamana la exercitii cu marina chineza, informeaza Agerares care citeaza AFP.