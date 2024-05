Stiri pe aceeasi tema

- De acum, persoanele fizice pot angaja si plati legal personal pentru activitatile casnice, anunța Ministerul Muncii, intr-un comunicat. ”Platforma electronica destinata beneficiarilor si prestatorilor de activitati casnice, care introduce un concept nou pe piata muncii, este functionala si poate fi…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai cunoscute cantarețe din țara noastra, a impartașit detalii despre pensia pe care a ajuns sa o primeasca dupa aproape 60 de ani de munca. „Am avut o viața modesta și am trebuit sa ma descurc singura de-a lungul intregii mele vieți. Am fost mereu precauta cu banii și…

- Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor.…

- „Ruta de mare viteza dintre Craiova si Targu Jiu (110,1 km) va fi formata din doua sectiuni cu profiluri diferite (stabilite in baza valorilor de trafic rutier). Pentru a putea fi demarata licitatia si ulterior constructia au fost astazi, aprobati de Guvern, indicatorii tehnico-economici atat pentru…

- Drumul Expres Targu Jiu – Craiova are asigurata o finanțare de peste 16,5 miliarde de lei. Anunțul a fost facut de Sorin Grindeanu, pe pagina sa de socializare. 1 de 3 „Ruta de mare viteza dintre Craiova și Targu Jiu (110,1 km) va fi formata din doua secțiuni cu profiluri diferite (stabilite in baza…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a venit cu lamuriri vis-a-vis de subiectul pensiilor pentru care romanii nu platesc niciun impozit, menționand ca ”este foarte important sa se știe lucrul acesta!” Completarile facute de Ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu vin dupa ce, in urma cu cateva saptamani,…

- Crima din Dolj a ajuns in atenția tuturor, dupa ce o femeie de 36 de ani a fost ucisa de propriul ei soț, caruia i-a donat recent un rinichi. Noaptea trecuta, amandoi au fost gasiți morți in casa ei. Familiile indurerate au aprins lumanari și candele in memoria celor doi. Iata cum arata locul in care…

- Romania este o țara a extremelor atat in ceea ce privește salariile, dar și in ceea ce privește pensiile. In anumite județe, date fiind condițiile speciale de munca și salariile mari, pensionarii incaseaza sume mult mai mari fața de pensionarii din alte județe. Conform statistiticilor realizate de…