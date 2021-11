Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman care traia de mulți ani cu familia in Toledo, Spania, a fost ucis cu sange rece sambata noaptea, intr-un parc din oraș, iar criminalul e de negasit, scrie cotidianul local La Tribuna de Toledo . Ancheta pentru clarificarea crimei petrecute in Parque Lineal del Poligono se dovedește „foarte…

- Crima teribila in Anglia! Un roman stabilit de mai mulți ani pe meleaguri straine și-a ucis cu sange rece partenera de viața, alaturi de care locuia, cu foarfeca. Conform primelor informații emise de catre autoritați, se pare ca femeia ar fi vrut sa iși tunda parul, insa partenerul ei de viața nu ar…

- Metalurgistul Cugir – Viitorul Cluj, disputa vecinelor de pe podium La penultima reprezentație a turului Seriei a 9-a din eșalonul terț, sub Dragana, de la ora 15.00, este o disputa interesanta intre vecinele din ierarhie, Metalurgistul Cugir (locul secund, 17 puncte) și Viitorul Cluj (poziția a 3-a,…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (Deputat USR PLUS): Companiile irlandeze sunt interesate sa investeasca in Romania Companiile irlandeze sunt tot mai interesate sa investeasca in Romania și sa dezvolte in țara noastra noi capacitați de producție. Aceasta este concluzia ultimei intalniri a Grupului…

- Robert Durst, milionarul american care a fost acuzat de crima in anul 2000, a fost condamnat. Afaceristul de 78 de ani a premeditat uciderea unei prietene și a mai omorat un alt om care la recunoscut cand se ascundea de poliție

- Milionarul american Robert Durst a fost condamnat pentru crima cu premeditare. In varsta de 78 de ani, Durst era judecat pentru impușcarea mortala a unei prietene. Aceasta, potrivit procurorilor, urma sa ofere anchetatorilor detalii despre dispariția soției milionarului.

- Elena Tanase, in varsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux, fara asigurare, care i-ar apartine mijlocasului roman, potrivit The Scottish Sun .In accidentul petrecut in urma cu 10 zile au fost implicate 4 autoturisme, iar o tanara de 19 ani a avut nevoie de tratament la spital. "O tanara de 22…

- Un barbat din Gorj si-a ucis mama, dupa ce a lovit-o in cap cu un topor. Crima a avut loc in cursul noptii de luni, in satul Valea Mare, comuna Runcu. In trecut, barbatul a mai comis și alte agresiuni, dar a fost lasat in libertate. In urma cu trei luni, dupa o expertiza psihiatrica, […] The post Un…