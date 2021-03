Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul și miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault - producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale - si-a pierdut viata, duminica, în urma prabușirii elicopterului sau, în apropiere de Deauville (nord-vestul Franței), relateaza…

- Productia cinematografica "Minari", scrisa si regizata de cineastul american de origine sud-coreeana Lee Isaac Chung, a castigat premiul pentru cel mai bun film intr-o limba straina, duminica seara, in cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee…

- Dizidentul rus Alexei Navalnii a criticat Twitter pentru blocarea presedintelui american Donald Trump de pe platforma sociala, dupa asaltul de miercuri de la Capitoliu. Navalnii spune ca precedentul va fi exploatat de dusmanii libertatii de exprimare din intreaga lume, relateaza Digi24. Citește…

- Oficialii britanici au anunțat ca peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii. Dupa ce Marea Britanie a trimis 1.000 de militari in zona pentru a ajuta la testarea rapida și eficienta a tiriștilor, 4.500 de tir-uri au traversat…

- Un proiect de lege care prevede posibilitatea conditionarii deplasarilor sau exercitarii activitatii de prezentarea unui test de depistare sau de efectuarea unui vaccin a provocat marti ingrijorare si indignare in Franta, iar guvernul a negat ca ar vrea sa creeze un „stat sanitar”, relateaza AFP. Opozitia…

- Roxana Maracineanu, ministrul Sporturilor din Franta, a adus un omagiu pe contul sau de Twitter fostului selectioner al echipei de fotbal a Frantei, Gerard Houllier, decedat luni, informeaza cotidianul L'Equipe. Roxana Maracineanu a reactionat pe Twitter dupa anuntul decesului lui…

- Incidentul provocat de Sebastian Colțescu la meciul de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, in urma caruia ambele echipe au parasit terenul la scurt timp dupa inceperea partidei, a facut titluri in presa de pe toate meridianele, noteaza digi24.ro. Marca, cotidian…