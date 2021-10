Un consilier local din comuna Faurei, fost candidat ProRomania la fotoliul de primar al orașului, a cerut emiterea unui ordin de protecție impotriva soției sale, care l-ar fi batut, scrie ziarul De Braila . Cei doi au impreuna un copil de 9 ani. Gabriel Grigore Mocanu susține ca a fost batut de soție dupa ce a refuzat-o sa bea impreuna. „A inceput sa-l loveasca cu palmele, pumnii, cu un pahar in zona fetei, gatului, abdomenului. In urma acestor lovituri, i-au ramas leziuni. Reclamantul arata ca și in trecut s-au mai intamplat astfel de episoade pe fondul consumului de alcool de catre soția sa”,…