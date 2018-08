Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Congresului SUA, reprezentant republican al statului California, si sotia sa au fost inculpati marti de un juriu federal, care i-a acuzat ca au deturnat 250.000 de dolari din fondurile de campanie electorala, au anuntat autoritatile americane, relateaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.…

- Procurorul general Augustin Lazar a adresat, luni, o invitatie sefilor de parchete de pe langa curtile de apel, precum si celorlalti procurori cu experienta manageriala sa participe la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru conducerea DNA.

- Procurorul DNA Marius Iacob, adjunctul fostei sefe Laura Codruta Kovesi, s-a prezentat, luni, la sediul Ministerului Justitiei, pentru a-si depune candidatura pentru ocuparea functiei de sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Acesta este cel de-al doilea candidat care s-a prezentat la minister…

- Sara Netanyahu, in varsta de 59 de ani, a fost inculpata de frauda in forma agravanta si de abuz de incredere, potrivit actului inculparii, comunicat presei de Ministerul Justitiei. In acest caz, cunoscut sub numele de "scandalul mancarii comandate", procurorii o acuza pe Sara Netanyahu ca a folosit…