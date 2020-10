Politica fiscală va rămâne „stimulativă” și în 2021 Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat sa avem o politica fiscala aciclica, nu prociclica. „Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica, a declarat…

- Mediul economic post-pandemic este foarte incert, iar perioada de redresare se va caracteriza prin costuri atât publice, cât si private, a declarat vineri Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a României (BNR), citat de Agerpres. "Viitoarele…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat vineri ministrul Finantelor, Florin Citu. "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia…

- "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica. De fapt acesta…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica, a declarat vineri…

- Nicu Marcu, presedintele Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat ca va demara un proiect de selectie a unor tineri studenti care sa lucreze in cadrul institutiei „Este un inceput bun pentru voi. Faptul ca ati ales sa faceti parte din FinClub-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Cinci universitați din Romania apar in ultima ediție a topului „Times Higher Education World University Rankings 2021”. Ediția 2021 a rankingului THE WUR a inclus in evaluare aproape 2000 de universitati din lume, noteaza Mediafax.Cele mai importante universitați din Romania – Academia de…

- Specialistii spun ca, tot spre sfarsitul anului, se va vedea impactul pe care majorarea pensiilor si alocatiilor il va avea asupra economiei. „Veștile nu sunt bune și avem foarte multe riscuri la orizont. Pe finalul acestui an ne așteptam la probleme pentru companii, de aceea exista riscul…