- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale, sunt prezenti in teren si actioneaza pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, cat si pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile ordonantelor…

- Incidente grave sambata in cartierul Micro 6 din Hunedoara. Doua autospeciale ale Poliției au fost avariate, iar mai multe persoane au fost reținute dupa o incaierare cu polițiștii. S-a aruncat cu pietre, iar polițiștii au scos armele. Sapte persoane au fost retinute pentru ultraj, potrivit informațiilor…

- RESITA – Politistii resiteni de la Investigatii Criminale au retinut, marti, un barbat de 30 de ani din municipiu, banuit de o talharie calificata pe care ar fi comis-o luni, 23 martie, undeva in jurul orei 13.30! Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi fost surprins de agentul de paza al unei societati…

- In ultimele 24 de ore, pe raza județului Vrancea, polițiștii, alaturi de reprezentanții celorlalte structuri competente au continuat verificarile in teren la adresele persoanelor aflate in evidența ca fiind izolate la domiciliu. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea impreuna…

- Carmen Tataru, eleva disparuta joia trecuta a fost gasita moarta. Politistii si procurorii cerceteaza in aceste momente imprejurarile care au dus la decesul fetei. Iubitul fetei a fost dat in consemn la frontiera, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere. Astfel, in cursul noptii trecute acesta…

- Politistii verifica certificatele de concedii medicale, eliberate de un medic din judetul Arges, in ultimele cinci luni, unei invatatoare care lipseste din luna septembrie 2019 de la ore, iar scoala unde este angajata nu poate sa angajeze un alt om sa o inlocuiasca, din cauza legislatiei in vigoare,…