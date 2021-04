Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei, care face cercetari pentru ucidere din culpa in cazul tragediei de luni seara de la Spitalul Victor Babeș, spune ca nimeni nu a sunat la 112, ci polițiștii s-au autosesizat in jurul orei 19.30, adica la mai bine de doua ore de la momentul la care autoritațile din sanatate au aflat…

- Ancheta in cazul incidentului tragic de la Spitalul Victor Babes RADOR - Poliția a audiat 15 persoane, personal medical si tehnic, în dosarul deschis dupa incidentul tragic de ieri, soldat cu decesul a trei persoane aflate în unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca sistemul sanitar este suprasolicitat, oamenii au obosit, echipamentele sunt la limite, insa nimic din toate acestea nu justifica o tragedie, precum cea care a avut loc la Spitalul „Victor Babeș” din Capitala.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a preluat de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 ancheta in cazul decesului celor trei pacienti de la Institutul „Victor Babes”. Procurorii au deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru ucidere din culpa. Mai mulți angajați ai spitalului…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a preluat de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 ancheta in cazul decesului celor trei pacienti de la Institutul "Victor Babes", fiind deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu in cazul tragediei de la Spitalul “Victor Babeș”. Trei femei cu varste intre 63 si 84 de ani sunt victimele defectarii instalatiei de oxigen a unitatii mobile ATI, cadavrele fiind transportate la INML. ”La data de 12.04.2021, politisti din…

- Pacienții din Unitatea Mobila de Terapie Intensiva, de la spitalul bucurestean Victor Babes, unde au murit luni seara trei persoane, au fost transferați catre alte spitale COVID și sunt in stare stabila.

- Inca o persoana care a fost salvata din incendiul de la Matei Balș a murit. E vorba de un barbat de 60 de ani, care era internat la Spitalul Victor Babeș, anunța Romania TV. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TAIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam…