- O minora in varsta de 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, a fost rapita, pe strada Bega din Targu Mures, in timp ce se afla cu unchiul sau, fiind luata cu forta de persoane necunoscute si introdusa intr-un autoturism.

