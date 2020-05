Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața a inceput o razie de proporții in satul ilfovean Sintești . La acțiune participa reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, prin structurile de ordine publica, poliție rutiera, investigații criminale, investigare a criminalitații economice, acțiuni speciale, criminaliști…

- 140 de polițiști și comisari de mediu au descins, miercuri dimineața, in Sintești, comuna Vidra, din județul Ilfov, pentru depistarea persoanelor care ard deșeuri și astfel produc poluarea care se resimte și in București.

- In Portul Constanta au fost descoperite inca sapte containere de deseuri, pe langa celelalte 26 identificate saptamana trecuta de Garda de Mediu. Toate veneau din Marea Britanie si urmau sa ajunga la...

- Autoritatile din trei judete au intrat in alerta dupa ce doua depozite clandestine de deseuri aduse din Italia au fost descoperite pe raza judetelor Arad si Gorj. In urma extinderii anchetei, o firma detinuta de un italian stabilit in Romania a fost amendata de Garda de Mediu cu 100.000 de lei.

- Comisarii de mediu au descoperit alte gunoaie importate din Italia și depozitate ilegal in Ineu si Vadu Crisului. Firma importatoare a folosit acte false pentru a aduce gunoaiele in Romania, unde urmau sa fie incinerate sau reciclate, noteaza digi24.ro. Garda de mediu Bihor a aplicat o amenda de 60.000…