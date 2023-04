Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac, marti, perchezitii la doua adrese din Bucuresti, intre care sediul Politiei Romane, intr-un dosar in care se fac cercetari privind presupuse fapte asimulate celor de coruptie la achizitionarea de echipamente pentru dotarea politistilor. "Procurorii din…

- DNA ancheteaza contractele de inchiriere a spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni. Sunt percheziții in desfașurare la mai multe firme și oameni de afaceri, intr-un dosar privind acordarea sau prelungirea contractelor pentru magazinele tip duty free sau restaurante.

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de fraude online savarsite cu ajutorul unor apeluri telefonice nesolicitate facute de persoane care isi atribuie identitatea unor angajati din cadrul unitatilor bancare. Pana in prezent, in tara noastra, nu au fost sesizate astfel de fapte, a precizat…

- Statisticile realizate anul trecut la nivelul Ministerului Public arata ca, in cinci judete ale tarii, Parchetele de pe langa Tribunale nu au deferit justitiei nicio persoana acuzata de coruptie, in timp ce in alte patru judete s-a inregistrat cate o trimitere in judecata pentru astfel de fapte. Procurorii…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe un altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele…

- Datele Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj arata ca in cursul anului 2022 au fost solutionate 12 cauze in care au fost vizate infracțiuni de corupție. In ceea ce priveste finalitatea judiciara, din cele 12 cauze solutionate, in cinci dintre acestea s-a dispus trimiterea in judecata (un rechizitoriu…

- Datele Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj arata ca in cursul anului 2022 au fost solutionate 12 cauze in care au fost vizate infracțiuni de corupție. In ceea ce priveste finalitatea judiciara, din cele 12 cauze solutionate, in cinci dintre acestea s-a dispus trimiterea in judecata (un rechizitoriu…

- ​​Procurorii DNA fac, luni dimineața, percheziții intr-un dosar de corupție in legatura cu incheierea unor contracte de achiziție publica privind achiziționarea unor echipamente pentru dotarea poliției locale și a poliței naționale. Procurorii DNA ar suspecta fapte de corupție in legatura cu modul in…