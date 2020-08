Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a fost amendat miercuri pe Autostrada Soarelui, dupa ce mașina condusa de el a fost inregistrata de radar cu 153 de kilometri pe ora. Artistul a postat ulterior un mesaj pentru fani, iar Ministerul de Interne i-a raspuns parafrazand un vers dintr-un celebru hit al cantarețului.

- Tras pe dreapta de polițiști, in drum spre mare, cunoscutul cantareț a ales sa nu invaluie sub tacere momentul. Drept urmare, dupa ce raspunsese catorva intrebari ale reporterilor aflați pe Autostrada Soarelui, care au și filmat momentul in care a fost supus – in premiera, din cate a dezvaluit interpretul…

- Politia Romana a demarat o anctiune de amploare, miercuri, pentru prevenirea accidentelor rutiere pe Autostrada Bucuresti-Constanta. Oamenii legii au instalat radare in cascada, iar la Fetesti autoturismele au fost oprite pentru a fi verificate. Citeste si: Bomba in showbiz! Smiley, tatic…

- Lino Golden și MIRA colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Maracas”, un single fresh, cu good vibes, influențe trap și latino, insoțit de un videoclip plin de culoare, voie buna, parca desprins din taramurile mexicane. Compusa de catre Șerban Cazan alaturi de Smiley și Lino Golden, „Maracas” este…

- Politia Ilfov anunta ca Bianca Adam (Tequila), unul dintre cei mai cunoscuti și vechi vloggeri din Romania, a depus plangere dupa ce a fost batuta. Saptamana trecuta, politistii postului de politie Chiajna au fost sesizati prin 112, cu privire la faptul ca o femeie, in timp ce se afla pe o strada din…