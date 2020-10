Poliția Română a primit în dotare benzi cu țepi. Cum arată o mașină care a trecut peste In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii Poliției Orasului Vicovu de Sus au obținut date și informații privind un transport de țigarete de contrabanda. https://www.money.ro/revenim-la-starea-de-urgenta-iohannis-a-dat-raspunsul/ Astfel, in jurul orei 02.15, pe raza comunei Straja, pe DJ 209 G, un echipaj de poliție a identificat in trafic un microbuz care se deplasa pe drumul public, secondat la mica distanța de un autoturism. A fost efectuat semnal regulamentar de oprire, insa cele doua vehicule nu au oprit, plecandu-se in urmarirea lor, cu folosirea semnalelor acustice și luminoase. Autoturismul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

