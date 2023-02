Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare, sambata, in Peciu Nou, Sanmihaiu Roman, Parța, Șag și Giulvaz. Polițiștii au efectuat controale in trafic, dar și la societațile comerciale din zona. La final au contorizat amenzi in valoare totala de 10.000 lei.

- AU PREVENIT O ADEVARATA TRAGEDIE, este vorba despre doi polițiști pe ii putem numi EROI! Cei doi polițiști erau in tura de noapte care intr-o fracțiune de secunda s-a transformat intr-o cursa contracronometru pentru cei doi polițiști de la Secția 9 Poliție Rurala Jebel, județul Timiș. Polițiștii erau…

- O razie mai neobisnuita intr-un moment totusi oportun. In data de 4 februarie, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor…

- E plin de inconștienți pe drumurile din Timișoara și din județ. Razie de proporții a poliției. Polițiștii rutieri și de ordine publica, sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, au acționat

- Polițiștii comunitari din Sectorul 3 nu au nicio șansa sa-și piarda muniția, dupa modelul polițiștilor „adevarați”, dintr-un motiv simplu: șefii le-au dat doar pistoale, nu și gloanțe. Potrivit unor surse Poliția Locala, la Sectorul 3, angajații care patruleaza noaptea au primit arme de foc Glock, de…