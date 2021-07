Poliția Locală Târgu Jiu face angajări Poliția Locala Targu Jiu mai are nevoie de inca șase agenți de paza. Sunt șase posturi care au ramas vacante la nivelul instituției. Conducerea Poliției Locale Targu Jiu a precizat ca au fost polițiști locali care a plecat din instituției, dupa ce au devenit agenți de paza. Au mai fost și persoane care au ieșit la pensie. Prin urmare, exista un deficit la nivelul compartimentului de servicii de paza. Aici sunt 47 de persoane, majoritatea desfașurand activitați la direcțiile și societațile din cadrul Primariei Targu Jiu. Sunt și sase instituții unde trebuie sa fie asigurata paza 24 de ore din 24.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

