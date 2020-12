Politia Locala Sector 1 a platit unor case de avocatura, in ultimii doi ani, suma de 2 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a pietei si concurentei din Italia aplica Apple o amenda semnificativa, pentru a doua oara in ultimii doi ani. Autoritatea Garante della Concorrenza e del Mercato, institutia care vegheaza piata si concurenta corecta in Italia, anunta ca a amendat Apple cu 10 milioane…

- Tudorache a ajuns la audieri vineri seara Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, ca in urma perchezitiei facute de Directia Nationala Anticoruptie in locuinta sa au fost ridicate mai multe documente – facturi cu deplasari in concediu, precum si 6.000 de euro si inca o suma…

- Fostul presedinte al UNPR, candidat independent la alegerile parlamentare, si-a publicat declaratia de avere din care reiese ca are un venit lunar de peste 17.000 de lei din indemnizatia de fost senator si pensia militara. De asemenea, Oprea detine o colectie de bijuterii si tablouri de 60.000 de euro.…

- Trotuarul rulant de la Gara de Nord, o investitie de 11 milioane de lei, inaugurata in urma cu sapte ani, a fost distrus aproape in totalitate, dupa ce a fost lasat in paragina. "Investitia de 11 milioane de lei a Primariei Municipiului Bucuresti este complet distrusa, la 7 ani de la inaugurare.…

- Peste 70 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale din SUA, adica mai mult decat dublul participarii totale la vot la alegerile precedente din 2016, releva o statistica publicata marti, 27 octombrie, de US Elections Project, preluata de Reuters. Aceasta participare…

- Valoarea lunara a concediilor medicale decontate in 2020 a fost de 342 de milioane de lei, anul acesta fiind decontate in total concedii in suma de 7,4 miliarde lei, afirma ministrului Finantelor, Florin Citu. "Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate…

- Coronavirusul a motivat oamenii sa cumpere mai multe PC-uri, pentru a lucra de acasa, ceea ce a facut ca piata sa inregistreze o crestere spectaculoasa in al treilea trimestru. Piata de PC-uri crescut in al treilea trimestru, conform Canalys, cu 12,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Familia Niculae, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Bucuresti, a obtinut autorizatia de demolare a cladirilor care au gazduit celebrul club Piranha din Regie si, concomitent, pe cea de construire a unui bloc cu circa 100 de apartamente, scrie publicatia Profit.ro. Potrivit…