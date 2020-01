Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine iraniene au tras cu muniție de razboi și gaze lacrimogene in manifestanții care s-au strans duminica la Teheran pentru a protesta fata de doborarea unui avion de pasageri, potrivit unor inregistrari postate pe rețelele de socializare, relateaza site-ul The Associated Press, scrie…

- Forțele de poliție din Iran a tras cu muniție direct in protestatarii care demonstrau fața de negarea inițiala a autoritaților de implicare in doborarea avionului ucrainian. De asemenea, acestea au folosit și gaze lacrimogene impotriva protestatarilor.

- Noi proteste au avut loc in intreg Iranul pentru a doua zi consecutiva duminica, sporind presiunea asupra conducerii Republicii Islamice dupa ce aceasta a recunoscut ca armata sa a doborat un avion de pasageri al unei linii aeriene ucrainene, relateaza Reuters.

- Prabusirea unui avion de pasageri ucrainean doborat de o racheta iraniana miercuri in apropiere de Teheran a fost rezultatul unei "erori ingrozitoare", a afirmat un oficial american cu rang inalt, citat de AFP. "Este o teribila tragedie", a declarat acest inalt responsabil din cadrul administratiei…

- Fortele de ordine georgiene au dispersat luni seara manifestantii adunati in fata parlamentului de la Tbilisi pentru a protesta fata de respingerea unei reforme a sistemului electoral promisa anterior de partidul aflat la putere, Visul Georgian, pentru a opri un alt val de proteste, transmite AFP.…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene impotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au impins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa mii de demonstranti prodemocratie imbracati in negru si purtand masti pe fata in Parcul Victoriei din Hong Kong, informeaza dpa si Reuters. Multi protestatari au intonat imnurile nationale ale SUA si Marii Britanii, fluturand drapele multinationale,…

- Politia din Hong Kong a folosit din nou gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, duminica, pentru a incerca sa disperseze o manifestatie pro-democratie neautorizata pe strazile comerciale si turistice din Peninsula Kowloon, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Fosta colonie britanica trece de la…