Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters, transmite agerpres.ro.

- Zeci de persoane au fost arestate sambata dimineața in Moscova, in timp ce se pregateau sa participe la un miting de susținere a lui Alexei Navalnii, scrie Reuters. Mitingul este programat sa inceapa la ora 13:00 in piata Puskin din Moscova, dar cateva sute de persoane s-au adunat cu circa o ora inainte…

- Primele manifestatii au avut loc sambata in Extremul Orient rus, unde cateva mii de persoane au iesit in strada in Vladivostok si Habarovsk, iar importante efective de politie au fost desfasurate, potrivit sustinatorilor lui Navalnii.Circa 50 de protestatari au fost arestati in 10 orase rusesti in jurul…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters. Potrivit lui Lavrov, cazul…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins luni ceea ce a catalogat drept „rezonanța artificiala” în Occident privind arestarea politicianului de opoziție rus Alexei Navalnîi și a afirmat ca Rusia nu este îngrijorata cu privire la imaginea sa, relateaza Reuters.„Probabil…