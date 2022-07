Poliția din Budapesta a urmărit și a reușit să prindă un cangur Politia ungara a urmarit si capturat in aceasta dimineața un cangur, pe strazile din sudul capitalei Budapesta. Politistii au urmarit cangurul pe o distanta de 5-6 kilometri in districtul sudic Csepel, reusind in cele din urma sa-l prinda si sa-l imobilizeze cu ajutorul unei paturi, fara a rani animalul, potrivit MTI. Marsupialul a fost transportat apoi, in siguranța, la gradina zoologica din Budapesta. Politistii mentioneaza in postarea difuzata pe Facebook ca nu s-a putut stabili deocamdata de unde a fugit cangurul, iar proprietarul nu a fost inca identificat. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Ungaria a fost solicitata sa intervina duminica dimineața, pentru prinderea unui cangur care hoinarea pe strazile din Budapesta. Polițiștii l-au prins și l-au dus la o gradina zoologica scrie ziarul Blikk.hu. Polițiștii din Budapesta au primit alarma la ora 2 duminica, potrivit careia un…

- Politia ungara a urmarit si capturat in zorii zilei de duminica un cangur, pe strazile din sudul capitalei Budapesta, relateaza MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

