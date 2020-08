Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de opozanti ai mastii de protectie si restrictiilor din cauza pandemiei covid-19 defileaza din nou, sambata, la Berlin, in contextul unei intensificari a epidemiei in Germania, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intitulat ”Sarbatoarea libertatii si pacii”, evenimentul la care sunt…

- Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP preluat…

- Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP. SUA doresc…

- Mii de germani au protestat la Berlin pentru a cere guvernului sa renunțe la masurile de gestionare a pandemiei de coronavirus. Nu mai vor nici maști, nici restricții. Oricum niciunul dintre cei care au participat la manifestație nu s-a preocupat sa pastreze o minima distanța fața de cei din jur ori…

- Italia a inregistrat o scadere economica semnificativa in trimestrul al doilea al anului 2020, in contextul restrictiilor impuse din cauza pandemiei, informeaza cotidianul La Repubblica, anunța MEDIAFAX.Valoarea PIB-ului Italiei a scazut cu 17,3% in intervalul aprilie-iunie 2020 comparativ…

- Cea de-a 44-a editie a maratonului de la Paris, care trebuia initial sa se dispute pe 5 aprilie, dar a fost reprogramata pentru data de 18 octombrie, din cauza pandemiei de coronavirus, a fost amanata inca o data. Competiția urmeaza sa aiba loc pe 15 noiembrie, au anuntat, luni, organizatorii, informeaza…

- Cele trei țari europene semnatare a acordului nuclear iranian - Franța, Germania și Regatul Unit - s-au pronunțat vineri împotriva ridicarii embargoului livrarii de armamanet catre Iranul, potrivit AFP."Consideram ca ridicarea programata pentru luna octombrie a embargoului Națiunilor…

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis un nou raport privind decesele survenite in contextul pandemiei de coronavirus. Printre cazurile anunțate, și un bistrițean. Avea doar 58 de ani. Inca doua cazuri de decese in contextul pandemiei de coronavirus au fost anunțate in aceasta dimineața.…